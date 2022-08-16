Минобороны России скорректировало параметры гособоронзаказа

Ведомство учло опыт боевого применения техники

Министерство обороны России провело корректировку параметров государственного оборонного заказа с учетом опыта боевого применения техники. Об этом рассказал во вторник, 16 августа, заместитель министра обороны России Алексей Криворучко

Представитель оборонного ведомства рассказал, что была проделана большая работа по анализу и уточнению государственного оборонного заказа с учетом современной военно-политической обстановки, обеспечения потребности вооруженных сил по закупке, ремонту и модернизации вооружения, военной техники и специальной техники.

В основе этой работы лежали результаты боевого применения вооружения и военной техники, текущие потребности Министерства обороны, опыт организации боевой подготовки войск, а также возможности отечественной промышленности и экономической ситуации в стране.

Особое внимание Минобороны при заключении госконтрактов уделено закупкам, поддержанию в боеготовом состоянии, ремонту и модернизации находящихся на вооружении образцов вооружения, военной и специальной техники, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Россия заключила контракты на поставку за рубеж военной техники на общую сумму более 1 трлн рублей, половина из законтрактованной продукции уже поставлена. Темпы поставок оружия за рубеж сопоставимы с предыдущими годами, влияние специальной военной операции на поставки не усматривается.

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