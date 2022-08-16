Минобороны подписало контракт на поставку новейшей системы ПВО С-500

С-500 по своим характеристикам превосходит существующие аналоги

Минобороны России и Концерн ВКО "Алмаз-Антей" подписали контракт на поставку в войска новейшей зенитной ракетной системы (ЗРС) С-500.

Об этом стало известно во вторник, 16 августа на форуме "Армия-2022". Подписи под документом поставили замминистра обороны РФ Алексей Криворучко и заместитель гендиректора "Алмаз-Антея" Виталий Нескодоров, передает РИА Новости.

Ранее генеральный конструктор концерна "Алмаз-Антей" Павел Созинов заявил, что зенитная ракетная система С-500 по своим характеристикам превосходит как существующие аналоги, так и те, которые еще создаются. ЗРС может бороться с вооружениями, которые появятся у потенциального противника минимум лет через десять. С-500 может перехватывать цели в верхних слоях атмосферы, за сотни километров от Земли.

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