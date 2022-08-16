Путин назвал стабильным развитие Тамбовской области

Президент России пообщался с главой региона

Развитие сельского хозяйства, здравоохранения, образования, социальной инфраструктуры в Тамбовской области Владимир Путин обсудил сегодня с врио главы администрации региона Максимом Егоровым.

Встреча прошла в режиме видеоконференции. Президент подчеркнул, что ситуация во всех сферах развивается стабильно. И отметил, что правительство направит помощь из федерального бюджета на покупку автобусов и дорожно-коммунальной техники, а также реализацию проектов по обеспечению населения качественной питьевой водой.

"Нам необходима полная реновация системы водоснабжения. Мы эту программу разрабатываем уже. На сегодняшний момент разработана проектно-сметная документация к имеющимся проектам, которые реализуем, которые я перечислил, это порядка 500 миллионов рублей, и сейчас уже выходим на разработку проектной документации ещё на 2,7 миллиарда рублей", - заявил Максим Егоров, врио главы администрации Тамбовской области.

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