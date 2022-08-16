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В России создали новый препарат против COVID-19

14:46
  • вторник
  • 16 августа 2022

Доклинические исследования продлятся еще два-три месяца

Специалисты городской больницы Пятигорска в Ставропольском крае создали новый антиковидный препарат, передает РИА "Новости".

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"Пятигорский препарат активен, в том числе, в отношении последних штаммов коронавируса и сможет "чинить" зараженные ковидом клетки на разных этапах болезни даже у бессимптомных носителей", - сообщили в правительстве региона.

Лекарство разработано по технологии антисмысловых олигонуклеотидов - коротких цепочек ДНК, которые прилипают к вирусной РНК и мешают ей передавать информацию дальше.

Как отмечено в сообщении, тесты доказали высокую эффективность препарата. Доклинические исследования продлятся еще два-три месяца.

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