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В Курской области украинские диверсанты подорвали опоры ЛЭП

15:53
  • вторник
  • 16 августа 2022

Эти опоры питают Курскую АЭС

Украинские диверсанты подорвали шесть опор высоковольтных линий электропередачи (ЛЭП) в Курской области. Об этом во вторник, 16 августа, рассказали в Федеральной службе безопасности.
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Как уточнили в ФСБ, были подорваны опоры ЛЭП, через которые Курской АЭС осуществляется энергоснабжение объектов промышленности, транспорта, жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры и населения, как региона, так и соседних субъектов страны.

Диверсия привела к нарушению технологического процесса функционирования Курской АЭС.

Ведется розыск диверсантов и их возможных сообщников. Охрана объектов атомной энергетики усилена.

Возбуждены уголовные дела по статье "Теракт", цитирует сообщение ФСБ ТАСС.

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