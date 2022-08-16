В Курской области украинские диверсанты подорвали опоры ЛЭП

Эти опоры питают Курскую АЭС

Украинские диверсанты подорвали шесть опор высоковольтных линий электропередачи (ЛЭП) в Курской области. Об этом во вторник, 16 августа, рассказали в Федеральной службе безопасности.

Как уточнили в ФСБ, были подорваны опоры ЛЭП, через которые Курской АЭС осуществляется энергоснабжение объектов промышленности, транспорта, жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры и населения, как региона, так и соседних субъектов страны.

Диверсия привела к нарушению технологического процесса функционирования Курской АЭС.

Ведется розыск диверсантов и их возможных сообщников. Охрана объектов атомной энергетики усилена.

Возбуждены уголовные дела по статье "Теракт", цитирует сообщение ФСБ ТАСС.

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