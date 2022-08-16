СК возбудил дело после происшествия на складе в Крыму

На месте взрывов работают следователи

Следственным комитетом Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту происшествия в Республике Крым. Об этом во вторник, 16 августа, рассказали в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, в результате противоправных действий, совершенных в Джанкойском районе Крыма, были повреждены военный склад, а также ряд гражданских объектов, в том числе линии электропередач, электростанция, железнодорожные пути, другие объекты инженерной инфраструктуры и несколько жилых домов.

На месте происшествия продолжают работу следователи и криминалисты СК России, устанавливаются обстоятельства произошедшего и лица, причастные к этому преступлению, сообщается на официальном сайте ведомства.

16 августа на севере Крыма произошло возгорание на территории площадки хранения боеприпасов, снаряды сдетонировали. В результате взрывов было повреждено железнодорожное полотно в Джанкойском районе. Местных жителей эвакуировали на безопасное расстояние. Пострадали двое гражданских, сейчас их жизни ничего не угрожает.

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