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Россия поставила за рубеж более 200 танков за пять лет

15:12
  • вторник
  • 16 августа 2022

В продукции заинтересованы в том числе страны Ближнего Востока и Африки

Гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев рассказал об успехах импорта российских танков.

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"За последние пять лет "Рособоронэкспорт" поставил на мировой рынок более 200 танков производства "Уралвагонзавода". Всего в портфеле заказов "Рособоронэкспорта" на сегодня объем продукции концерна составляет около 50 миллиардов рублей", - отметил он (цитата по РИА "Новости").

По словам Михеева, в продукции заинтересованы страны постсоветского пространства, а также Ближнего Востока, Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона.

На полях форума "Армия-2022" "Рособоронэкспорт" и "Уралвагонзавод" подписали программу совместной деятельности по продвижению на внешний рынок продукции и услуг в 2022-2025 годах.

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