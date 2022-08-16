Джонсон показал "грудные мышцы" на пляже в Греции

Ранее британский экс-премьер призывал лидеров G7 позировать топлес для Путина

Отставной британский премьер Борис Джонсон удивил жителей греческого острова Эвиа. Местные обитатели обнаружили политика на отдаленном пляже недалеко от Афин, о существовании которого даже не все островитяне знали.

Здесь Джонсон, наконец, воспользовался возможностью продемонстрировать "грудные мышцы", что он настойчиво предлагал своим коллегам по G7 в конце июня. Фотографии экс-премьера топлес опубликовала британская газета Sun.

Лидеры "Большой семерки" на июньском саммите вспоминали фотографию президента России Владимира Путина. Тогда Джонсон предложил всем показать "грудные мышцы", чтобы доказать, что они "круче" российского лидера.

Путин позже прокомментировал обсуждение своих снимков лидерами G7. Российский лидер предположил, что если бы они все же решили раздеться, это было бы отвратительное зрелище, передает РИА Новости.

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