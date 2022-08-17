Гороскоп на сегодня, 17 августа, для всех знаков зодиака

Львам стоит сосредоточиться на рабочих делах, а Близнецам - выбросить из головы то, что сейчас не играет роли

Овны

Вам предстоят траты, связанные с детьми, учебным годом или с осенним гардеробом. Поищите недорогие вещи в интернет-магазинах или попросите скидку.

Тельцы

Вам не стоит затевать дома уборку или пытаться приготовить кулинарное чудо. Этот день больше подходит для покупки учебников и другой подготовки к 1 сентября.

Близнецы

Какие-то глубоко личные переживания не позволят вам с легкостью решать повседневные вопросы. Постарайтесь выбросить из головы то, что сейчас не играет роли.

Раки

Вам не стоит давать деньги в долг, особенно друзьям. Потому что даже если все завершится хорошо, осадок останется. Звезды рекомендуют копить и откладывать финансы.

Львы

Вам может подпортить настроение недостаточно идеальная прическа или неправильно выбранная одежда. Постарайтесь абстрагироваться и сосредоточиться на рабочих делах.

Девы

Меркурий несет вас вперед, так что даже при желании вы не сможете остановить перемены. Но ваша внутренняя неуверенность или старые обиды могут забирать силы.

Весы

Не стоит выносить в социальные сети или даже дружеские чаты свои личные дела. Особенно сегодня! Держите при себе свои проблемы, так они скорее закончатся.

Скорпионы

Кто-то из женщин на работе, учебе или даже дома сегодня не в духе. Не присоединяйтесь к этим эмоциям, у вас свой путь!

Стрельцы

Следите за своим рационом: сегодня такой день, когда люди поправляются даже от запаха еды. Не покушаться на запретные булочки или конфеты поможет полная занятость.

Козероги

У родителей возникнет много вопросов, связанных с детьми. Всем остальным планеты тоже подкинут мелких забот, беготни и суеты до самого вечера.

Водолеи

Глупые ссоры из-за неправильного сорта чая или подгоревшей каши не должны портить атмосферу в вашем доме. Пропускайте мимо ушей критику и не придирайтесь сами.

Рыбы

Если вам предстоит поездка, позаботьтесь о том, чтобы вам никто и ничто не мешало. Сегодня день разных мелких помех, пусть они вас не коснутся!

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