В Херсоне задержаны члены гражданского корпуса "Азов"

Ячейка планировала теракты в паспортном столе и типографии

В Херсоне задержали членов организации "Гражданский корпус "Азов", созданной при одноименном батальоне (признан террористической организацией и запрещен в России), передает ТАСС.

"В начале СВО я думал, что [ВСУ] взорвут мосты и мы в Херсоне останемся спокойно. Но тут два дня, и город занят российскими войсками. Со мной были ребята с опытом боевых действий, у меня были связи со Службой безопасности Украины, с главным управлением разведки", - рассказал журналистам руководитель местной ячейки Вадим Кравченко.

По его словам, члены организации собирали данные о дислокации российских войск в Херсоне и передавали эту информацию в Главное управление разведки Минобороны Украины.

Также осуществлялась слежка за работающими с Россией представителями местной власти. Данные использовались для последующих покушений на чиновников.

Как сообщил Кравченко, ячейка планировала теракты в паспортном столе и типографии.

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