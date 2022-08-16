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Иран может подключиться к системе "Мир" за несколько месяцев

15:40
  • вторник
  • 16 августа 2022

Об этом рассказали в иранском МИД

Иран располагает технической возможностью в кратчайшие сроки присоединиться к платежной системе "Мир". Об этом рассказал во вторник, 16 августа, заместитель иранского министра иностранных дел по экономическим вопросам Мехди Сафари.
Карты "Мир" могут заработать на Кубе к концу 2022 года

Чиновник уточнил, что Иран может в течение нескольких месяцев присоединиться к системе "Мир", если будет достигнуто соответствующее соглашение двух сторон на переговорах.

По словам Сафари, Тегеран имеет необходимую техническую инфраструктуру для подключения к системе "Мир", сообщает ТАСС.

Пресс-служба платежной системы "Мир" ранее напомнила, что ее картами уже можно пользоваться в 11 зарубежных странах: Турция, Вьетнам, Армения, Южная Корея, Узбекистан, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Южная Осетия, Абхазия.

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