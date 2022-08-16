В Роспотребнадзоре допустили подъем заболеваемости COVID-19 осенью

Пока отмечается некоторая стабилизация роста

Очередной подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией в России может возникнуть осенью. Об этом рассказала во вторник, 16 августа, заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Эксперт напомнила в эфире РБК, что осенью взрослые вернутся в трудовые и учебные коллективы, а дети — в детские сады и школы. По словам Пшеничной, "это пребывание большого количества людей в помещении может способствовать активной циркуляции всех респираторных вирусов".

В настоящее время специалисты отмечают некоторую стабилизацию роста заболеваемости COVID-19, однако "не факт, что завтра будет такая же ситуация".

При этом в Роспотребнадзоре заверили, что "никакого критического состояния сейчас в отношении заболеваемости нет, такого взрывного подъема, как мы наблюдали, когда пришел к нам "омикрон", тоже нет".

Ситуация находится под контролем, подчеркнула Наталья Пшеничная.

Тем временем Бурятия первая из российских регионов вернула масочный режим в общественных местах и общественном транспорте. Также в республике усиливается требование по соблюдению правил гигиены. Это связано с ростом заболеваемости коронавирусом в субъекте Российской Федерации.

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