Росгвардейцы обнаружили тайник с оружием в Запорожье

Изъято 175 килограммов взрывчатки и гранатометы

Тщательно замаскированный склад оружия обнаружили в Запорожской области сотрудники Росгвардии. В устроенном украинскими националистами схроне находились гранатометы, огнемет и большое количество взрывчатки.

"При проведении специальных адресных мероприятий в одном из населенных пунктов Запорожской области военнослужащие и сотрудники спецподразделений Росгвардии обнаружили тщательно замаскированный тайник украинских националистов", - сообщили в ведомстве.

Из тайника изъяли реактивный пехотный огнемет, три самодельных взрывных устройства, 175 килограммов взрывчатки, 11 ручных противотанковых гранатометов и 60 гранатометных выстрелов. Кроме того, найдено 50 электродетонаторов и более 8 тысяч патронов. Все находки саперы уничтожили на месте, передает "Интерфакс".

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