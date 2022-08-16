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Росгвардейцы обнаружили тайник с оружием в Запорожье

15:42
  • вторник
  • 16 августа 2022

Изъято 175 килограммов взрывчатки и гранатометы

Тщательно замаскированный склад оружия обнаружили в Запорожской области сотрудники Росгвардии. В устроенном украинскими националистами схроне находились гранатометы, огнемет и большое количество взрывчатки.

Тайник с тротилом и огнеметами обнаружен в Запорожье
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"При проведении специальных адресных мероприятий в одном из населенных пунктов Запорожской области военнослужащие и сотрудники спецподразделений Росгвардии обнаружили тщательно замаскированный тайник украинских националистов", - сообщили в ведомстве.

Из тайника изъяли реактивный пехотный огнемет, три самодельных взрывных устройства, 175 килограммов взрывчатки, 11 ручных противотанковых гранатометов и 60 гранатометных выстрелов. Кроме того, найдено 50 электродетонаторов и более 8 тысяч патронов. Все находки саперы уничтожили на месте, передает "Интерфакс".

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