Путин выступил на конференции по безопасности. Главное

Ситуация в мире стремительно меняется, отметил российский лидер

В парке "Патриот" во вторник открылась 10-я московская конференция по международной безопасности. Обращаясь к её участникам, Владимир Путин отметил, что ситуация в мире динамично меняется, формируются контуры многополярного мироустройства. Всё больше стран и народов выбирают путь свободного, суверенного развития с опорой на свою самобытность, традиции и ценности.

За прошедшее десятилетие этот форум действительно стал значимой площадкой для обсуждения самых разных военно-политических проблем. Да и про многополярный миропорядок тут говорили неоднократно. И вот сейчас он, по сути, начинает обретать осязаемые контуры. Все больше стран, подчеркнул российский президент, выбирают суверенный путь развития. И этому, разумеется, не рады западные глобалистские элиты, и теперь пытаются сохранить прежнюю власть.

"В ход идут любые средства. США и их вассалы грубо вмешиваются во внутренние дела суверенных государств: организуют провокации, государственные перевороты, гражданские войны. Угрозами, шантажом и давлением пытаются заставить независимые государства подчиниться своей воле, жить по чужим для них правилам. И всё это делается с одной целью – сохранить своё доминирование, ту модель, которая позволяет паразитировать на всём мире, как это было веками до этого, а такую модель можно удержать только силой", - заявил Путин.

Отсюда целенаправленный развал мировой системы безопасности. Организация новых военных блоков и расширение влияния уже существующих. За последние десятилетия НАТО планомерно двигалось на восток, подбираясь вплотную к российским границам. При этом там лицемерно повторяли, что это лишь в целях обороны. Однако, когда Москва в декабре прошлого года предложила создать систему безопасности, учитывающую интересы всех стран региона, она получила категорический отказ, уже понимая, что конфликт на Украине неизбежен.

"Для удержания своей гегемонии им нужны конфликты. Именно поэтому они уготовили народу Украины судьбу пушечного мяса, реализовали проект "анти-Россия", закрывали глаза на распространение неонацистской идеологии, на массовые убийства жителей Донбасса, накачивали и продолжают накачивать киевский режим вооружениями, в том числе тяжёлыми. В этих условиях мы приняли решение о проведении на Украине специальной военной операции в полном соответствии с Уставом Организации Объединённых Наций. Цели этой операции определены ясно и чётко – это обеспечение безопасности России и наших граждан, защита жителей Донбасса от геноцида", - отметил Путин.

По сути, сейчас России на Украине противостоит коалиция западных стран. Они поставляют Киеву оружие и разведданные, подчеркивают в российском Минобороны. Все операции ВСУ планируются в Вашингтоне и Лондоне. Причем, иностранные советники занимаются не только обучением и целеуказанием. Фактически ввод координат для ударов по российским объектам и позициям проводится под полным контролем западных специалистов.

"Роль Киева в подходе Запада к ведению боевых действий сводится к поставке живой силы, которая рассматривается как расходный материал. Этим объясняются огромные потери личного состава вооруженных сил и формирований территориальной обороны Украины. Пока реальные цифры погибших военнослужащих и мобилизованных сил теробороны скрываются киевским руководством, однако со временем эти данные станут достоянием общественности", - заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Пока же потери Киев тщательно скрывает, продолжая делать ставку на войну. И рассчитывая на то, что западное оружие поможет в ней победить. Однако на деле миф о супер "джавелинах", "стингерах" и "хаймарсах" в условиях реальных боевых действий, подчеркнул Шойгу, уже был неоднократно развеян.

"Усилия НАТО направлены на продление агонии киевского режима. При этом нам достоверно известно, что ни у кого в НАТО нет сомнений в том, что поставленные российским руководством цели специальной военной операции будут достигнуты", - сказал Шойгу.

В контексте этого заявления крайне любопытной выглядит и информация Службы внешней разведки России, которую на этом форуме озвучил генерал-полковник СВР Владимир Матвеев:

"Очевидно, что Запад обеспокоен не судьбой киевского режима. Как видно из поступающей в СВР информации, западные кураторы уже практически списали его со счетов и вовсю занимаются разработкой планов по разделу и оккупации по крайней мере части украинских земель".

Впрочем, Украина - это лишь один из секторов напряженности, которые создает коллективный Запад, пытаясь ослабить соперников и сохранить прежнюю власть. Такие же США и союзники пытаются организовать в Африке, Латинской Америке и Азии. Создание военного блока "АУКУС" в этом регионе и фактическое сращивание его с НАТО носит вполне конкретные дестабилизирующие цели. Как, впрочем, и визиты американских чиновников на Тайвань, являющейся частью единого Китая.

И таких провокаций будет еще немало. На то, чтобы сохранить прежний миропорядок, при котором есть один гегемон, а все остальные должны ему слепо подчиняться, сил и средств Вашингтон жалеть не будет.

"Схватка развернута не на жизнь, а на смерть, по всем фронтам. Вопрос стоит крайне остро. Если победит концепция глобализма, то Запад сохранит право диктовать остальным правила игры и свободно распоряжаться мировыми ресурсами для процветания "золотого миллиарда", - отметил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

Россия же предлагает миру совсем другую модель, основанную на учете взаимных интересов и мировом праве.

"Очевидно, что снизить напряжённость в мире, преодолеть угрозы и риски в военно-политической сфере, повысить уровень доверия между странами и обеспечить их устойчивое развитие можно только путём кардинального укрепления системы современного многополярного мира. Вновь повторю, эпоха однополярного миропорядка уходит в прошлое. Как бы ни цеплялись за привычное положение дел бенефициары нынешней глобалистской модели, она обречена. Геополитические изменения исторического масштаба идут совсем в другом направлении", - заявил Путин.

Понимание неизбежности данного процесса уже приходит ко многим странам. Это видно и по списку тех государств, которые не присоединились к антироссийским санкциям, несмотря на давление США. И по количеству участников этой юбилейной, десятой конференции по безопасности, куда приехали делегации из десятков различных стран.

Александр Панюшкин, Егор Миронов, "ТВ Центр".

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