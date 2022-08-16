Собянин запустил движение по путепроводу на западе Москвы

Район Очаково-Матвеевский становится комфортным с точки зрения транспортной доступности

Движение по новому путепроводу во вторник открыли на западе столицы, участок связывает район Очаково-Матвеевское с проспектом Генерала Дорохова. Строительство завершили на восемь месяцев раньше запланированного срока.

Длина путепровода 245 метров. Здесь шесть полос движения: три в одну сторону и три в другую. Он обеспечивает поперечную связь между районами Очаково-Матвеевское и Раменки. Теперь добраться до МКАД и ТТК можно будет на 15 минут быстрее. Строили его полтора года, и всё это время внизу шло движение по Киевскому направлению.

По новому путепроводу теперь можно прямиком выезжать из жилых кварталов на проспект Генерала Дорохова, тоже построенный недавно. Раньше попасть на него можно было с несколькими разворотами – это были лишние 5 километров пути.

"Организовалась хребтовая трасса, которая идёт вдоль железной дороги киевского направления. Для того, чтобы попасть на эту трассу, был построен этот путепровод, который позволил организовать соединение местной улично-дорожной сети с сетью южного дублёра Кутузовского проспекта, который сейчас называется проспект Генерала Дорохова", - рассказал управляющий проектом по строительству Виктор Коротин.

Сократилось время в пути и до двух ближайших транспортно-пересадочных узлов – Минская и Аминьевская. А уже в следующем году появится дополнительный выезд с Матвеевского на Аминьевское шоссе, а на проспекте Генерала Дорохова - разворотная эстакада.

"Очаково-Матвеевский - не самый лучший район с точки зрения транспортной доступности, но недавно здесь была построена Давыдковская станция метро БКЛ, реконструирована Матвеевская станция на будущий МЦД-4 и сегодня открывается путепровод. В ближайшее время будет реализована вторая очередь дорожного строительства в этом районе, что сделает его вполне комфортным с точки зрения транспортной доступности", - сообщил Сергей Собянин.

Что очень кстати – в районе активно реализуется программа реновации. В дом на Веерной улице жильцы переезжают из соседних пятиэтажек. Здесь почти 500 квартир – все с отделкой по московскому стандарту реновации - и подземная парковка на 150 мест. Дом оснащён автоматизированной системой контроля и учёта потребления ресурсов – это помогает снизить расходы на коммунальные платежи и обслуживание здания. Везде - безбарьерная среда. Во дворе спортивные и детские площадки.

"Бюджетных восемь, и ещё три дома – коммерческие объекты, которые строятся на месте промзон. Мы попросили, чтобы они часть объектов тоже под программу реновации передали. Поэтому всё, что у нас намечено, будет сделано. Три дома мы уже построили, три дома из коммерческой застройки будут переданы под программу реновации в ближайшие пару лет", - сообщил Собянин.

Здание возведено по индивидуальному проекту и гармонично вписалось в окружающую застройку. В новый дом на Веерной улице переедет почти тысяча человек из трёх старых домов.

Александра Панина, "ТВ Центр".

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