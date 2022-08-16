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Лидеры России и Узбекистана поговорили по телефону

18:05
  • вторник
  • 16 августа 2022

Обсуждались различные вопросы

Развитие стратегического партнёрства и союзничества Москвы и Ташкента Владимир Путин обсудил сегодня по телефону со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым.

Еще одной темой беседы стала подготовка к предстоящему в сентябре в Самарканде саммиту Шанхайской организации сотрудничества. Лидеры отметили высокий международный авторитет ШОС и растущий вклад этой организации в укрепление региональной стабильности и безопасности.

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