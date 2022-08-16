Бочкарев: За пять лет в Москве построят 12 путепроводов на МЦД

Транспортная ситуация в городе улучшается

До конца 2026 года через железнодорожные пути Московских центральных диаметров (МЦД) будут возведены 12 путепроводов. Заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев отметил важность связанности городских территорий.

"Эта работа предусматривает среди прочего строительство путепроводов через железные дороги. Сейчас в столице строят и проектируют восемь таких сооружений общей протяженностью более 2,2 километра", - цитирует пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города слова Бочкарева.

Сейчас ведется строительство шести таких связок. Кроме того, готовится градостроительная документации к возведению еще четырех путепроводов.

"С учетом планов на ближайшие годы, уже в 2026 году линии Московских центральных диаметров будут иметь 24 пересечения-путепровода, что значительно улучшит транспортную ситуацию в городе", - отметил Бочкарев.

Напомним, во вторник мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по новому путепроводу через железнодорожные пути Киевского направления МЖД.

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