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США решили разместить нацеленные на Дальний Восток ракеты

16:25
  • вторник
  • 16 августа 2022

В Генштабе ВС России заявили, что Вашингтон разрушает систему безопасности в АТР

Соединенные Штаты планируют разместить в Японии к 2028 году гиперзвуковые ракеты дальностью до 5,5 тысячи километров. О намерениях Вашингтона осведомлен первый замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России Виктор Познихир.

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"Пентагон намерен разместить к 2028 году в западной части Тихого океана две перспективные многосферные бригады, которые будут способны проводить кибероперации и оснащаться высокоточным оружием большой дальности… Они смогут носить поражение особо важным объектам на территории Дальнего Востока, что создает угрозу военной безопасности Российской Федерации", - заявил Познихир на X Московской конференции по международной безопасности.

По данным российской разведки, США стремятся разрушить архитектуру безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Увеличивается ударный потенциал американской группировки, а также прорабатывается возможность размещения баллистических ракет средней дальности на территории азиатских государств, прежде всего в Японии, приводит слова Познихира РИА Новости.

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