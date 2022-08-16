ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

ВСУ начали интенсивный обстрел Энергодара

16:56
  • вторник
  • 16 августа 2022

Под огнем – жилые районы

Город Энергодар, где проживают сотрудники Запорожской АЭС, снова под обстрелом со стороны Вооруженных сил Украины. По данным городской администрации, под огнем жилые кварталы и гражданская инфраструктура.

МО: Киев готовит масштабную провокацию на Запорожской АЭС
Новые обстрелы со стороны ВСУ: что сейчас происходит в районе ЗАЭС

"С 15 часов ведется постоянный артиллерийский огонь по жилым районам. Мы не исключаем, что целью артиллерийских обстрелов по городу и прилегающим населенным пунктам, является провокация, направленная на вызов ответного огня по населенным пунктам Никополь и Марганец, где в настоящее время находятся съемочные группы ведущих телеканалов из США, Великобритании, Польши и Литвы", - сообщили в пресс-службе администрации.

Обстрелы Запорожской АЭС и Энергодара стали почти ежедневными. Работа реакторов не нарушена, однако взрывы повреждали бассейны системы охлаждения, снаряды падали около хранилища радиоактивных отходов. Страны Запада эти факты игнорируют и выступают с призывами вывести из района ЗАЭС российские войска, передает "Интерфакс".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Гаубица М777
Гаубица М777
Запорожская АЭС
Запорожская АЭС
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.