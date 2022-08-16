ВСУ начали интенсивный обстрел Энергодара

Под огнем – жилые районы

Город Энергодар, где проживают сотрудники Запорожской АЭС, снова под обстрелом со стороны Вооруженных сил Украины. По данным городской администрации, под огнем жилые кварталы и гражданская инфраструктура.

"С 15 часов ведется постоянный артиллерийский огонь по жилым районам. Мы не исключаем, что целью артиллерийских обстрелов по городу и прилегающим населенным пунктам, является провокация, направленная на вызов ответного огня по населенным пунктам Никополь и Марганец, где в настоящее время находятся съемочные группы ведущих телеканалов из США, Великобритании, Польши и Литвы", - сообщили в пресс-службе администрации.

Обстрелы Запорожской АЭС и Энергодара стали почти ежедневными. Работа реакторов не нарушена, однако взрывы повреждали бассейны системы охлаждения, снаряды падали около хранилища радиоактивных отходов. Страны Запада эти факты игнорируют и выступают с призывами вывести из района ЗАЭС российские войска, передает "Интерфакс".

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