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Ozon открыл новый склад вместо сгоревшего под Истрой

17:21
  • вторник
  • 16 августа 2022

Площадь - 52 тысячи квадратных метров

Новый склад открыл в Подмосковье онлайн-ретейлер Ozon. Он возьмет на себя нагрузку вместо сгоревшего склада под Истрой.

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"Обещали на этой неделе вернуться с новым решением по поставкам - и вот оно: склад в Пушкино под Москвой ждет ваши товары", - приводит сообщение компании ТАСС.

3 августа загорелся склад Ozon в селе Петровское Истринского района Подмосковья. Обрушилась часть кровли и стены.  Из здания эвакуировались 1 тысяча человек. Пострадали 11 человек, двое госпитализированы. Компания заявила, что компенсирует потери как продавцам, так и покупателям.

Новый склад в Пушкино, как сообщается, открыт для всех категорий товаров, кроме книг, одежды и сумок. Его площадь - 52 тысячи квадратных метров, однако к осени ее планируют увеличить втрое.

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