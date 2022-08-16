Британия подала заявку на пролет разведчика над территорией России

Москва предупредила Лондон о последствиях провокации

Минобороны России поставила перед ВКС задачу не допустить нарушения воздушного пространства российского государства. Военное ведомство таким образом отреагировало на поданную Великобританией заявку на перелет самолета-разведчика RC-135 над территорией России.

"Великобританией подана заявка флайт-планом на перелет британского самолета-разведчика RC-135 по маршруту, пролегающему в том числе над территорией Российской Федерации. Рассматриваем данную акцию как сознательную провокацию", — говорится в заявлении Минобороны.

Москва предупредила Лондон: ответственность за все возможные последствия преднамеренной провокации ляжет исключительно на британскую сторону.

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