Джилл Байден самоизолировалась с ковидом

Первая леди США дважды ревакцинировалась

Супруга президента США сдала положительный тест на коронавирус. У Джилл Байден появились симптомы простуды, сообщила пресс-служба первой леди – уточнив при этом, что она полностью вакцинирована и дважды ревакцинирована.

"В настоящее время она находится в частной резиденции в штате Южная Каролина и вернется домой после двух отрицательных тестов на COVID-19", - заявили в пресс-службе. В ближайшие пять дней первая леди США проведет на самоизоляции, принимая препарат Paxlovid.

Тем временем президент США Джо Байден уже оправился от перенесенного коронавируса, результаты тестов отрицательные. Тем не менее, в обществе американский лидер будет появляться в маске, так как тесно контактировал с женой, передает ТАСС.

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