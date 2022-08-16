Макрон призвал отправить миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Он уверен, что станции угрожает присутствие российских военных

Президенты Франции и Украины обсудили в телефонном разговоре ситуацию на Запорожской АЭС. Эммануэль Макрон сообщил Владимиру Зеленскому, что поддерживает инициативу по скорейшей отправке на ЗАЭС миссии Международного агентства по атомной энергии.

"Он выразил свою поддержку предложению генерального директора МАГАТЭ как можно скорее направить на Украину представителей организации, и президенты двух стран обменялись мнениями о модальностях такой миссии", - сообщила пресс-служба Елисейского дворца.

В администрации французского президента подчеркнули, что Макрон обеспокоен сложившейся на Запорожской АЭС ситуацией. Он утверждает, что угроза безопасности создается из-за присутствия и действий российских вооруженных сил и призывает к их немедленному выводу с территории станции, передает ТАСС.

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