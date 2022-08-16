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Макрон призвал отправить миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

18:41
  • вторник
  • 16 августа 2022

Он уверен, что станции угрожает присутствие российских военных

Президенты Франции и Украины обсудили в телефонном разговоре ситуацию на Запорожской АЭС. Эммануэль Макрон сообщил Владимиру Зеленскому, что поддерживает инициативу по скорейшей отправке на ЗАЭС миссии Международного агентства по атомной энергии.

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"Он выразил свою поддержку предложению генерального директора МАГАТЭ как можно скорее направить на Украину представителей организации, и президенты двух стран обменялись мнениями о модальностях такой миссии", - сообщила пресс-служба Елисейского дворца.

В администрации французского президента подчеркнули, что Макрон обеспокоен сложившейся на Запорожской АЭС ситуацией. Он утверждает, что угроза безопасности создается из-за присутствия и действий российских вооруженных сил и призывает к их немедленному выводу с территории станции, передает ТАСС.

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