В Запорожской области растет спрос на получение российского гражданства

Налаживается мирная жизнь

Свыше 40 тонн оборудования доставили российские энергетики своим коллегам из Херсонской области в качестве гуманитарной помощи. На освобожденных территориях активно восстанавливают и инженерную инфраструктуру, дороги. Ещё одна примета мирной жизни - большой спрос на получение российского гражданства. Слишком долгожданной была возможность говорить на русском, носить георгиевские ленты и чтить память героев Великой Победы.

Автомобиль уничтожен, в доме выгорел утеплитель, повреждена крыша. Радикалы бросили коктейль Молотова ночью, когда все уже спали. 90-летняя бабушка и жена с ребенком чудом не пострадали. Так последователи украинского нацизма расправляются с несогласными.

"Я изначально поддерживал Россию, я знал, что она придет. Потому как здесь четко было – разделяй и властвуй. Улицы переименовывались. Наши деды, которые погибли здесь, проливали свою кровь в этой земле, ничего не значили для этой власти", - заявил житель Херсона Владимир Волос.

Мужчина говорит, что радикалы еще остались - в основном те, у кого нет денег, чтобы выехать на Украину - и мародеры. Жители частного сектора Херсона решили сами следить за порядком.

"Мы поделили морской бой и пишем, кто где находится, плюсики ставим, что у нас все спокойно, тихо. Собаки нигде не гавкают. Выходим иногда контролируем район до 12, до часа ночи", - сказал Волос.

Теперь в Херсоне можно свободно говорить на русском и гордиться своими предками. На машинах все чаще видны георгиевские ленты.

"Давно висит [георгиевская ленточка], с момента, как пришли русские. Мы на радостях ее повесили, скорее всего, это было 9 мая, и мы с того момента не снимаем ее. Нам по душе это все. Потому что мы русские, русские с нами, и мы гордимся этим", - заявила Инна Верхогляд, житель Херсона.

Еще полгода назад Киев проводил декоммунизацию. В Мелитопольском краеведческом музее, например, собирались демонтировать диораму прорыва линии немецкой обороны на реке Молочной. Не успели, но поменяли другие экспозиции, которые сейчас приводят в порядок.

Знамя Победы на Украине было под запретом, как и любой другой символ СССР. Доходило до абсурда. На стене с именами героев Советского Союза – орден Богдана Хмельницкого – единственная награда в Красной армии на украинском языке учреждена по предложению Никиты Хрущева. Но уже в ближайшее время на место вернут звезду героев.

Пока освобожденные территории возвращают к мирной жизни, российские энергетики доставили в Мелитополь доставили очередной гуманитарный груз – 90 тонн – комплектующие для восстановления энергетической системы региона.

"90 тонн трансформаторного масла, провод, кабельные муфты, IT-оборудование для прохождения осенне-зимнего периода энергетики", - заявил Сергей Демидов, директор филиала ПАО "Россети Центр Курскэнерго".

В Мелитопольском государственном университете - второй этап вступительной кампании. Только за первый день заявление подали более тысячи абитуриентов.

"В этом году все поступающие получают образование за счет бюджетных ассигнований Российской Федерации. Все учатся на бесплатной основе. Поступающие по программе "специалитет" поступают по собеседованию, поступающие по магистратуре – внутренний вступительный экзамен", - сообщила и.о. начальника приемной комиссии МГУ Елена Шац.

В Бердянске оформляют российское гражданство не только местные жители, но и беженцы с Донбасса. Им необходимо предоставить только паспорт с пропиской в границах населенных пунктов ДНР или ЛНР. На освобождённых территориях вот-вот начнут выдавать и свидетельства о рождении российского образца.

Никита Васильев, Егор Хлябич, Максим Володин, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"