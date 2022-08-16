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Мишустин обсудил программу застройки "Дальневосточный квартал"

22:32
  • вторник
  • 16 августа 2022

Премьер затронул эту тему в Чите

Новый зерновой терминал Забайкальский, который уже в ближайшие месяцы будет запущен на границе с Китаем, создаст окно возможностей для экспорта из России сельхозпродукции в Среднюю Азию, на Ближний Восток и в КНР. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время презентации проекта в Чите, завершая свою рабочую поездку по Дальнему Востоку.
Мишустин назвал важной задачу авиакомпании "Аврора"

Столице Забайкальского края решено выделить средства на обновление краевой клинической больницы, где оказывают помощь не только жителям региона, но и соседней Бурятии. Обсудили также программу застройки "Дальневосточный квартал" - в её рамках на берегах реки Читы возведут современные дома со всей необходимой инфраструктурой.

В аэропорту глава кабмина ознакомился с работой Единой дальневосточной авиакомпании "Аврора". Она была создана в прошлом году по поручению президента и объединила несколько региональных перевозчиков. Рейсы сейчас заполнены более чем на 90 процентов.

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