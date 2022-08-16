Мишустин обсудил программу застройки "Дальневосточный квартал"

Премьер затронул эту тему в Чите

Новый зерновой терминал Забайкальский, который уже в ближайшие месяцы будет запущен на границе с Китаем, создаст окно возможностей для экспорта из России сельхозпродукции в Среднюю Азию, на Ближний Восток и в КНР. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время презентации проекта в Чите, завершая свою рабочую поездку по Дальнему Востоку.

Столице Забайкальского края решено выделить средства на обновление краевой клинической больницы, где оказывают помощь не только жителям региона, но и соседней Бурятии. Обсудили также программу застройки "Дальневосточный квартал" - в её рамках на берегах реки Читы возведут современные дома со всей необходимой инфраструктурой.

В аэропорту глава кабмина ознакомился с работой Единой дальневосточной авиакомпании "Аврора". Она была создана в прошлом году по поручению президента и объединила несколько региональных перевозчиков. Рейсы сейчас заполнены более чем на 90 процентов.

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