Патрушев обсудил с белорусским коллегой провокации киевского режима

Подчеркнуто попустительство и агрессивный настрой стран Запада

Вероятность того, что переданное Западом Киеву оружие окажется в руках террористов, не может не беспокоить Москву и Минск. Ситуацию обсудили секретарь Совбеза России Николай Патрушев и его белорусский коллега Александр Вольфович.

"Выражена обеспокоенность возрастающей вероятностью массового попадания передаваемого Западом Киеву оружия к преступным, экстремистским и террористическим структурам, действующих в различных государствах мира", - говорится в сообщении пресс-службы аппарата СБ России.

Патрушев и Вольфович обменялись мнениями по ситуации на Украине. Они подчеркнули, что преднамеренные провокации киевских властей в отношении атомных объектов - при явном попустительстве Запада - представляют серьезную угрозу европейской ядерной и радиационной безопасности.

Стороны обсудили перспективы полноправного членства Белоруссии в Шанхайской организации сотрудничества. Кроме того, Патрушев и Вольфович рассмотрели вопросы сотрудничества России и Белоруссии в рамках ОДКБ и других международных организаций, передает ТАСС.

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