Украинские националисты прицельно бьют по жилым кварталам

Украинские боевики делают всё, чтобы жизнь людей стала невыносимой

Города и поселки народных республик сегодня вновь оказались под огнем националистов. Снаряды рвались в Донецке, Горловке, Ясиноватой. Бьют прицельно - по жилым кварталам. В отсутствии реальных успехов на поле боя, радикалы придерживаются своей излюбленной тактики - нанести максимально возможный ущерб гражданской инфраструктуре. Мишенью становятся дома, учебные заведения, объекты жизнеобеспечения.

Обстрел по Донецгорводоканалу начался в четыре часа утра. Главная цель боевиков - нарушить работу предприятия, без которого невозможна система жизнеобеспечения города - отсюда распределяют воду по всему Донецку. А он и так страдает от её нехватки. В результате артудара на территории предприятия начался пожар. Прибывшие на ликвидацию возгорания сотрудники МЧС попали под продолжающийся обстрел. Никто не пострадал.

Украинская артиллерия била точно и кучно. Это место первого попадания (см. видео). Буквально в 15 метрах от него - второе. Рядом, в двух метрах, третий взрыв. Ещё несколько снарядов попали в лесопосадку, лишь чудом не зацепив трансформаторные подстанции.

ВСУ били из ствольной артиллерии калибра 152 миллиметра или натовский 155-миллиметровой. Асфальт в месте попадания разрушен на полуметровую глубину. Выведены из строя тракторы, которые были переданы Донецгорводоканалу в качестве гуманитарной помощи. Прямым попаданием разрушило часть крыши и перекрытия в здании ремонтного цеха, где обслуживалась отнюдь не военная техника - исключительно автомобили горводоканала.

Сообщается, что под ударом украинской артиллерии оказались Ясиноватая. В Макеевке погибла женщина. С десяток улиц обстреляли в самом Донецке. Чёрный дым от горевших домов и автомобилей был виден во многих районах.

На Артёмовской улице в Донецке от снаряда, который разорвался в кроне деревьев, погибла женщина. Почему украинские наводчики, корректировщики и артиллеристы выбрали в качестве цели этот частный жилой сектор - вопрос риторический.

Сегодня стало известно, что в Донецке скончалась волонтёр из России Земфира Сулейманова. Автомобиль, на котором она ехала, подорвался на украинской противотанковой мине. Откровенный террор мирного населения показывает, насколько важно убрать ВСУ и боевиков националистических формирований с территорий республик. Их излюбленная тактика - располагаться в жилых кварталах.

Очередной пример из посёлка Александровка Херсонской области, где украинские подразделения пришлось выбивать из здания местной школы. Или вот ещё свидетельства военных преступлений. На брошенных позициях нашли мины, запрещенные международными соглашениями и конвенциями.

Всё это явно никогда не интересовало украинских военачальников и политиков. По этой причине на стратегических направлениях, например - донецком, очень важна совместная и, можно сказать, ювелирная работа артиллерии, авиации и пехоты.

Наступательные действия планомерно продолжаются. Боевики позиции сдают, нанося удары по городам и сёлам от безысходности и мести.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр" из Донецкой народной республики.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"