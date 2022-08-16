Прокуратура выясняет причины массового отравления в лагере под Красноярском

Предварительная версия – кишечная инфекция

Прокуратура Красноярского края организовала проверку базы отдыха "Бузим" после сообщения об отравлении 13 детей. Предварительный диагноз – кишечная инфекция.

"Установлено, что в период с 15 по 16 августа 2022 г. с жалобами на ухудшение состояния здоровья обратилось 13 детей в возрасте от 7 до 17 лет. Они находились в одной группе. Предварительный диагноз - острая кишечная инфекция", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Инцидент произошел на территории спортивно-оздоровительной базы отдыха "Бузим" в Сухобузимском районе. Сейчас заболевшие покинули территорию лагеря. Дети проходят лечение амбулаторно, их состояние оценивается врачами как удовлетворительное.

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