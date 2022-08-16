ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Европа потребовала от Эрдогана отчета о торговле с Россией

19:56
  • вторник
  • 16 августа 2022

Сотрудничество Анкары с Москвой раздражает Брюссель

Слишком тесные, с точки зрения ЕС, связи Турции с Россией, вызывают обеспокоенность в Европе. Брюссель запросил у Анкары детальный отчет о растущем объеме торговли с Москвой в условиях западных санкций. Ситуация вызывает раздражение у руководства Евросоюза, приводит комментарий еврочиновников Financial Times.

Отношения Путина и Эрдогана вызывают раздражение на Западе
Эрдоган решил последовать совету Путина и поговорить с Асадом

В то же время, отмечают источники издания в руководстве ЕС, европейские политики признают, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - ценный переговорщик с властями России и в первую очередь с президентом Владимиром Путиным.

"Это Турция, все нуждаются в ней, по одной или другой причине… Евросоюз должен иметь в виду его способности, мы не можем просто сказать Эрдогану, что он должен следовать правилам", — рассказал газете один из чиновников.

Тем временем в Анкаре не видят ничего экстраординарного в сложившейся ситуации. В министерстве торговли утверждают, что объем турецкого экспорта в Россию в мае-июле составил 1,04 миллиарда долларов – это всего на 642 миллиона больше аналогичного периода прошлого года.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Турция
Турция
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.