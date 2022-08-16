Европа потребовала от Эрдогана отчета о торговле с Россией

Сотрудничество Анкары с Москвой раздражает Брюссель

Слишком тесные, с точки зрения ЕС, связи Турции с Россией, вызывают обеспокоенность в Европе. Брюссель запросил у Анкары детальный отчет о растущем объеме торговли с Москвой в условиях западных санкций. Ситуация вызывает раздражение у руководства Евросоюза, приводит комментарий еврочиновников Financial Times.

В то же время, отмечают источники издания в руководстве ЕС, европейские политики признают, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - ценный переговорщик с властями России и в первую очередь с президентом Владимиром Путиным.

"Это Турция, все нуждаются в ней, по одной или другой причине… Евросоюз должен иметь в виду его способности, мы не можем просто сказать Эрдогану, что он должен следовать правилам", — рассказал газете один из чиновников.

Тем временем в Анкаре не видят ничего экстраординарного в сложившейся ситуации. В министерстве торговли утверждают, что объем турецкого экспорта в Россию в мае-июле составил 1,04 миллиарда долларов – это всего на 642 миллиона больше аналогичного периода прошлого года.

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