ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МЧС Армении уточнило детали взрыва в ереванском ТЦ

20:38
  • вторник
  • 16 августа 2022

В республике объявлен траур

Траур по жертвам взрыва в ереванском торговом центре "Сурмалу" объявлен в Армении. По последним данным, в результате трагедии 14 августа погибли 16 человек, пострадали 62. В МЧС республики уточнили, что на складе в ТЦ хранилось около 4 тонн пиротехники.

Посольство опровергло пропажу россиянки при взрыве в ТЦ в Ереване
Возросло число пропавших без вести после взрыва в ТЦ в Ереване

"Предварительно там хранилось до четырех тонн этого товара", - сообщил журналистам глава МЧС Армении Армен Памбухчян.

Глава МЧС заверил, что сейчас опасных материалов на территории торгового центра нет. На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы, расчищено до 60% территории ТЦ, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
В ТЦ "Сурмалу" в Ереване произошёл взрыв
В ТЦ "Сурмалу" в Ереване произошёл взрыв
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.