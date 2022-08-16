МЧС Армении уточнило детали взрыва в ереванском ТЦ

В республике объявлен траур

Траур по жертвам взрыва в ереванском торговом центре "Сурмалу" объявлен в Армении. По последним данным, в результате трагедии 14 августа погибли 16 человек, пострадали 62. В МЧС республики уточнили, что на складе в ТЦ хранилось около 4 тонн пиротехники.

"Предварительно там хранилось до четырех тонн этого товара", - сообщил журналистам глава МЧС Армении Армен Памбухчян.

Глава МЧС заверил, что сейчас опасных материалов на территории торгового центра нет. На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы, расчищено до 60% территории ТЦ, передает РИА Новости.

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