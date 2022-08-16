Генсек ООН обсудит продовольственный кризис с Зеленским и Эрдоганом

Встреча пройдет во Львове

Трехсторонняя встреча с участием генсека ООН, а также президентов Украины и Турции, пройдет во Львове 18 августа. Антониу Гутерриш, Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган обсудят соглашения по экспорту продовольствия.

"Генеральный секретарь посетит Львов в четверг по приглашению президента Украины Владимира Зеленского для участия в трехсторонней встрече, в которой также примет участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган", - заявил на брифинге представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Он отметил, что может быть затронут вопрос снятия ограничений на поставки продовольствия и удобрений из России.

В программе визита Гутерриша н Украину также посещение Одессы. Один из трех портов в рамках соглашения по экспорту продовольствия по Черному морю генсек ООН осмотрит 19 августа. А по пути в Нью-Йорк Гутерриш побывает в Стамбуле, в Совместном координационном центре. По словам Дюжаррика, на переговорах будут также обсуждаться ситуация вокруг Запорожской АЭС и обстрел СИЗО в Еленовке, передает ТАСС.

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