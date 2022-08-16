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ВСУ обстреляли контейнеры с ядерными отходами на ЗАЭС

21:17
  • вторник
  • 16 августа 2022

Еще одна цель украинской артиллерии – система охлаждения реактора

Артиллерия ВСУ целенаправленно бьет по слабым местам Запорожской АЭС. Реактор станции может выдержать падение самолета с высоты 10 километров, поэтому украинские военные обстреливают систему охлаждения и контейнеры с ядерными отходами, сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

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"Один из управляемых снарядов упал всего в десяти метрах от них. Другие чуть дальше - в 50, 200 метрах. Так как сама площадка открытая, прилет снаряда или ракеты РСЗО приведет к тому, что будет нарушена целостность хранилища и какое-то количество ядерных отходов… попадет в окружающую среду, произойдет заражение", - сказал Рогов в эфире программы "Соловьев Live".

Представитель администрации пояснил, что речь идет о десятках или даже сотнях килограммов радиоактивных веществ. По сути, это будет эффект "грязной бомбы". Обстрел систем охлаждения также может обернуться техногенной катастрофой.

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