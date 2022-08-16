Минобороны заключило контракты на 500 миллиардов рублей с компаниями ОПК

Соглашения подписаны на форуме "Армия-2022"

Государственные контракты на общую сумму более 500 миллиардов рублей заключили Минобороны России и компании оборонно-промышленного комплекса. Церемония подписания состоялась на форуме "Армия-2022".

"Сегодня подписаны 7 и вручены 29 государственных контракта с 26 предприятиями оборонно-промышленного комплекса на сумму более 500 миллиардов рублей. Подписание этого пакета контрактов станет важным этапом в реализации государственной программы вооружения", - сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко.

Российские Вооруженные силы в результате получат более 3700 новых образцов техники. Кроме того, свыше 100 единиц вооружения будет отремонтировано и модернизировано.

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