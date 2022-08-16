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Украинские националисты оборудовали позиции в медучреждениях

21:54
  • вторник
  • 16 августа 2022

Пациентов и персонал выгнали на улицу

Боевики нацбата "Азов" устроили склад боеприпасов в медцентре в Новых Санжарах Полтавской области. Артиллерия ВСУ размещена на территории психиатрической больницы в Краматорске. О новых фактах преступных действий киевского режима сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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"В Новых Санжарах Полтавской области в медицинском центре (ул. Курортная) дислоцируются боевики батальона "Азов", оборудован склад боеприпасов, при этом медицинский персонал и пациентов националисты цинично выгнали из медицинского учреждения", - заявил генерал.

По данным Минобороны, подразделения ВСУ оборудовали огневые позиции на территории туберкулезной больницы в Артемовске. Подходы к зданию заминированы, но местное население об этом умышленно не предупреждено. А в Краматорске казармы ВСУ и склады вооружения устроены в городской психиатрической больнице. На территории медучреждения размещены артиллерия и РСЗО, которые систематически обстреливают близлежащие населенные пункты.

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