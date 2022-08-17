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В офисе Зеленского озвучили новые угрозы в адрес Крымского моста

08:14
  • среда
  • 17 августа 2022

Киев считает объект "незаконным"

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью The Guardian назвал Крымский мост "незаконным" и при этом имеющим большое военное значение.

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"Такие объекты должны быть уничтожены", - добавил он.

Каким именно образом украинская армия может попробовать атаковать Крымский мост, Подоляк не уточнил.

Ранее другой советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович говорил, что атака произойдет, "как только появится первая техническая возможность".

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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