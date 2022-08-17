Япония возобновила импорт нефти из России

Это произошло в июле

Как следует из статистика японского Минфина, на которую ссылается ТАСС, в июле Токио возобновил импорт нефти из России.

Уточняется, что японский торговый дефицит в двустороннем товарообороте вырос на 155%.

Также стало известно, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем японского импорта нефти из России в июле сократился на 65,4%. Вместе с тем объем импорта сжиженного природного газа упал на 26,1%, угля - на 40,1%.

Общий импорт нефти из всех стран мира в Японии вырос в июле на 3,8%.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"