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Япония возобновила импорт нефти из России

08:18
  • среда
  • 17 августа 2022

Это произошло в июле

Как следует из статистика японского Минфина, на которую ссылается ТАСС, в июле Токио возобновил импорт нефти из России.

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Уточняется, что японский торговый дефицит в двустороннем товарообороте вырос на 155%.

Также стало известно, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем японского импорта нефти из России в июле сократился на 65,4%. Вместе с тем объем импорта сжиженного природного газа упал на 26,1%, угля - на 40,1%.

Общий импорт нефти из всех стран мира в Японии вырос в июле на 3,8%.

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