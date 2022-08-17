"Как бы трудно это ни было": Шольц назвал важным общение с Путиным

При этом Берлин не рассчитывает на нормализацию отношений с Москвой

Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью шведской газете Dagens Nyheter оценил важность прямых контактов с президентом России Владимиром Путиным.

"Как бы трудно это ни было, прямое общение важно, особенно во время кризиса. Я хочу, чтобы наши сообщения дошли до президента России напрямую", - сказал он.

Как уточнил Шольц, он не считает возможной нормализацию двусторонних отношений с Москвой в обозримом будущем.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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