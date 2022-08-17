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Российские алмазы хотят признать "кровавыми"

08:46
  • среда
  • 17 августа 2022

Вопрос был поднят на собрании Кимберлийского процесса в июне

США, Канада, страны Евросоюза и Украина призвали присвоить алмазам из России статус "конфликтных", то есть добытых в зоне конфликта, пишет The New York Times.

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"Доходы от этой добычи идут на пользу тому государству, которое ведет преднамеренную, неспровоцированную и неоправданную войну", - заявил представитель Госдепартамента США.

Вопрос был поднят на собрании Кимберлийского процесса в июне. Решение заблокировали Россия, Белоруссия и Китай. После этого представители США и Великобритании бойкотировали заседания Кимберлийского процесса, проводимые представителями России.

Кимберлийский процесс - это утвержденная ООН схема, созданная, чтобы помешать алмазам из зон конфликтов ("кровавые алмазы") попадать на рынок. Каждая партия алмазов на рынке должна сопровождаться соответствующим сертификатом. Только с таким документом партия может пересечь любую границу.

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