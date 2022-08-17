МИД ответил на публикации США о "воровстве" энергии с ЗАЭС

Очередной вброс американских СМИ

Министерство иностранных дел России прокомментировало статью Wall Street Journal, в которой говорилось о "воровстве" Москвой украинской энергии с ЗАЭС.

"Уровень привлекаемых местными пропагандистами сторонних аналитиков вызывает иронию. Одним из таких "специалистов" оказался бывший сотрудник посольства США в Киеве, который приписывает России стремление "аннексировать" энергопотоки, "отрезать" украинских потребителей от ЗАЭС и "выгодно продать" высвободившиеся объемы электроэнергии в условиях роста цен на энергоресурсы", - цитирует заявление ведомства РИА "Новости".

Как добавили в МИД, материал WSJ является вбросом, можно констатировать полную деградацию причинно-следственных связей в изложении авторов издания.

Украинская сторона постоянно обстреливает Запорожскую АЭС и прилегающие к ней территории, подвергая риску ядерной катастрофы весь европейский континент, напомнили в Москве.

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