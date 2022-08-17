Минэкономразвития улучшило прогноз по инфляции в 2022 году

Показатель может составить 13,4%

Уровень инфляции по итогам 2022 года может составить 13,4%, а не 17,6%, прогнозируемых ранее. Это следует из обновленного прогноза социально-экономического развития России до 2025 года, который в среду, 17 августа, опубликовало Министерство экономического развития.

В ведомстве полагают, инфляция существенно замедлится уже в 2023 году, составив 5,5%. В 2024 году ожидается рост индекса потребительских цен на 4,2%, в 2025 году — на 4%.

Наряду с этим скорректирован прогноз снижения ВВП России в 2022 году — до 4,2% с 7,8%, прогнозируемых в мае 2022 года. В проект макропрогноза заложено снижение ВВП по итогам года до 144,9 трлн рублей.

В 2023 году ожидается снижение ВВП на 2,7%, а с 2024 года начнется восстановление экономики (+3,7%), которое продолжится в 2025 году (+2,6%), сообщает ТАСС.

Ранее Банк России опубликовал прогноз основных макроэкономических показателей в рамках базового сценария на 2022 год и период 2023 и 2024 годов, дополнив его прогнозом на 2025 год. Инфляция (декабрь к декабрю предшествовавшего года) составит, по подсчетам ЦБ, 12-15% в 2022 году, 5-7% в 2023 году, а в 2024 и 2025 годах она может снизиться до 4%.

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