Власти должны заниматься внутренними делами, считают в Конгрессе

Вашингтону необходимо было делать ставку не на поставки вооружения Киеву, а на содействие переговорному процессу и достижении мира. Такое мнение высказал член палаты представителей США от республиканской партии Пол Госар.

Конгрессмен заявил, что продолжающееся вмешательство мировых элит в дела стран Восточной Европы не помогло урегулировать конфликт на Украине. Политика Соединенных Штатов, по мнению Госара, не приносит результата как за рубежом, так и внутри страны.

Политик указал, что "американский рабочий класс страдает от разрушительной инфляции, до сих пор не оправившись от неконституционных и неправомерных локдаунов", однако Белый дом продолжает "отправлять миллиарды долларов в страну, находящуюся за 6 тысяч миль".

Госар также заявил, что нежелание президента США Джо Байдена добиваться мира на Украине вызвано тем, что "больше не будет возможности отвлекать внимание от ужасающих кризисов внутри страны", сообщает RT.

Представитель Службы внешней разведки России генерал-полковник Владимир Матвеев ранее заявил, что Запад не волнует судьба киевского режима. По словам Матвеева, США планируют укрепить свою глобальную диктатуру, будут становиться все агрессивнее и безрассуднее.

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