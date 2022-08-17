Китай обвинил Байдена в поездке Пелоси на Тайвань

Президент США санкционировал этот визит, полагают в Пекине

Поездка спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси была санкционирована американским президентом Джо Байденом. Такое мнение в среду, 17 августа, высказал посол КНР в США Цинь Ган.

Китайский дипломат выразил сомнения в заявлении президента США Джо Байдена о том, что американские военные считают визит Пелоси "плохой идеей" и он сам не санкционировал эту поездку.

Цинь Ган выразил убежденность в том, что администрация США согласилась на поездку и что Конгресс не является независимой, неконтролируемой ветвью власти в соответствии с международным правом.

Посол напомнил позицию официального Пекина о том, что визит Пелоси на Тайвань — серьезное нарушение принципа "одного Китая", суверенитета КНР, вмешательство в его внутренние дела и "серьезная угроза миру и стабильности в Тайваньском проливе", сообщает "Интерфакс".

Ранее появились сообщения, что делегация Конгресса США намерена посетить Тайвань, несмотря на протесты китайских властей. Американские политики хотели поговорить с тайбэйской администрацией о региональной безопасности и глобальных цепочках поставок различных товаров.

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