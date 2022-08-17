В России предложили новую льготу для опекаемых детей

Им могут разрешить наследовать имущество опекуна

Детей, которые находятся под опекой, необходимо наделить правом наследования. С таким предложением выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

В письме министру труда и социальной защиты Антону Котякову Орлов напомнил, что гражданское законодательство определяет семь очередей наследования имущества по степени родства. При этом право на наследство возникает у двоюродных племянников и племянниц, у пасынков, падчериц, мачех и отчимов — у людей, которых наследодатель при жизни мог видеть два-три раза или не видеть вовсе.

Однако ребенок под опекой, с которым опекун мог прожить годы и видел его каждый день, занимался его воспитанием и обучением, с которым сложились родительские отношения, не имеет права на наследование, отметил Орлов.

С учетом этого автор инициативы попросил рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в законодательство, чтобы включить несовершеннолетних детей, которые находились под опекой не менее трех лет, в одну из очередей наследования по закону, сообщает RT.

Российский лидер Владимир Путин ранее заявил, что Россия сделает все возможное, чтобы обеспечить мерами социальной поддержки детей Донбасса, оставшихся без попечения родителей. Речь идет и об организации медицинской помощи, и о получении образования, интересной и востребованной специальности.

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