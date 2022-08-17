Иммунолог предупредил о рисках повторного COVID-19

Повторное заражение может иначе повлиять на организм, чем первое

Доминирующие в настоящее время линии штамма "омикрон" гораздо реже приводят к тяжелому течению COVID-19 и смерти пациента. Но при повторном столкновении с SARS-CoV-2 риски возрастают. Об этом в среду, 17 августа, рассказал кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков.

Эксперт сослался на недавнее крупное исследование, которое показало, что при прочих равных условиях каждое последующее заболевание COVID-19 протекает более тяжело у одного и того же человека.

Медик предположил, что это может быть связано с тем, что COVID-19 в принципе оставляет в организме след, а компенсаторные возможности организма не безграничны. По этой причине "болеть по пять раз никому не рекомендую", заявил Крючков.

Иммунолог назвал оптимальным вариантом защиту с помощью вакцинации и нелекарственных противоэпидемических мер — в частности, маски. Это позволяет защититься от последствий тяжелого COVID-19, заявил Крючков в интервью радио Sputnik.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что очередной подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией в России может возникнуть осенью. Это может быть связано с тем, что осенью взрослые вернутся в трудовые и учебные коллективы, а дети — в детские сады и школы.

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