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В Испании лесной пожар заблокировал движение поезда

09:03
  • среда
  • 17 августа 2022

Пострадали более 20 пассажиров, в панике пытавшихся покинуть состав

Жара не покидает континентальную Европу. В Испании пассажирский поезд угодил в огненную ловушку от природных пожаров. Пострадали более 20 человек.

Состав следовал из Валенсии в Сарагосу, и машинисту пришлось остановить его перед стеной пламени. У многих пассажиров сдали нервы, они в панике пытались покинуть поезд. Сейчас пострадавшие находятся в больнице. Ситуация с пожарами в Валенсии по-прежнему сложная - огонь вплотную подошел к жилым домам. Эвакуированы полторы тысячи человек.

А на изнывающую от засухи Великобританию пролился долгожданный дождь. Но он не принес облегчения. В стране объявлен оранжевый уровень опасности. Мощные ливни и шквалистый ветер уже вызвали наводнения в 16 графствах. Под воду ушел и Лондон. Некоторые улицы города превратились в реки.

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