Опубликовано видео работы российских снайперов на Украине

Они прикрывают штурмовые группы горного мотострелкового подразделения ЦВО

Слаженно и эффективно действуют в ходе военной спецоперации наши снайперы, прикрывающие штурмовые группы горного мотострелкового подразделения Центрального военного округа. Кадры их работы опубликовало Минобороны.

Бойцы работают парами, скрытно перемещаясь по любой местности. Используют специальные бесшумные винтовки ВСС "Винторезы". Они компактны и практически идеальны для уничтожения разведгрупп, наблюдателей, часовых и командного состава противника. Причем неприятель даже не успевает понять, откуда ведется огонь.

"Мы действуем спокойно, идем, прикрываем передний край, чтобы противник не зашел в тыл штурмовым подразделениям. Работаем мы боевыми двойками, прикрывая друг друга, прикрывая штурмовые отряды", - сказал снайпер, позывной "Бронза".

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