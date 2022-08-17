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Минобороны рассказало о героизме российских военнослужащих в ходе СВО

08:59
  • среда
  • 17 августа 2022

Отличились Артем Булдаков и Дагир Виноградов

Минобороны России рассказало о мужестве и героизме наших военнослужащих в ходе спецоперации по защите Донбасса.

Командир боевой машины, сержант Артём Булдаков при освобождении населенного пункта обнаружил группу радикалов в заброшенном здании и уничтожил их. Через несколько дней боевики попытались вернуть утраченные позиции. Отражая атаку неприятеля, Артем ликвидировал 5 националистов.

Рядовой Дагир Виноградов вступил в бой с противником, который засел на опорном пункте.  После минометной огневой поддержки взвод наших десантников обошел неприятеля с фланга и нанес удар. Дагир из БМП-2 лично поразил 5 врагов. Опорный пункт был взят.

Гвардии старший лейтенант Артем Деев с подчиненными обеспечивал безопасность движения нашей колонны. Заместитель командира роты морской пехоты обнаружил украинских диверсантов и вступил с ними в бой. Несмотря на ранение, Артем продолжил руководить подразделением. Враг был уничтожен.

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