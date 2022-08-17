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Умер режиссер "Подводной лодки" и "Трои" Вольфганг Петерсен

08:30
  • среда
  • 17 августа 2022

Известна причина смерти

В возрасте 81 года умер немецкий режиссер, двукратный номинант на премию "Оскар" Вольфганг Петерсен, пишет Deadline.

Уточняется, что смерть наступила в пятницу. Причиной стал рак поджелудочной железы.

Среди наиболее известных работ Петерсена - Подводная лодка (1981, номинации на "Оскар" за лучшую режиссуру и адаптированный сценарий), "На линии огня" (1993), "Эпидемия" (1995), "Самолет президента" (1997), "Троя" (2004).

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