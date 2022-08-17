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В Иркутской области Ан-24 повредил крыло во время аварийной посадки

09:20
  • среда
  • 17 августа 2022

На борту самолета находилось 4 члена экипажа и 40 пассажиров

В аэропорту города Усть-Кут в Иркутской области совершил аварийную посадку самолет АН-24, передает ТАСС со ссылкой на Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК.
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"Предварительно установлено, что 17 августа 2022 года около 10:00 (05:00 мск) в аэропорту Усть-Кут Иркутской области при заходе на посадку воздушное судно Ан-24 задело левым крылом поверхность земли. На борту самолета находилось 4 члена экипажа и 40 пассажиров", - сказано в сообщении.

Пострадавших в результате ЧП нет.

Как уточнили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы, в результате чего у него подломилась передняя стойка шасси и повредилось крыло.

Следователи начали проверку.

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