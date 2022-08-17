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В Балтийск прибыл противолодочный катер "Владимир Носов"

10:11
  • среда
  • 17 августа 2022

Он назван в честь героя России, участника спецоперации по освобождению Донбасса

В Балтийск прибыл новейший противолодочный катер "Владимир Носов". Он назван так в честь героя России, гвардии капитана морской пехоты, который в ходе спецоперации по освобождению Донбасса ценой собственной жизни обеспечил выход из окружения своего подразделения.

На торжественной церемонии на главной базе Балтийского флота присутствовали вдова и дочь Владимира Носова. Командиру катера на хранение передали личные вещи героя. Современный корабль в составе Балтийского флота будет противостоять подводным диверсионным силам и средствам противника. "Владимир Носов" прибыл с Ленинградской военно-морской базы, он принимал участие в Главном параде ВМФ в Санкт-Петербурге.

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Катер "Владимир Носов"
Катер "Владимир Носов"
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